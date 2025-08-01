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Otomobil Park Halindeyken Kontrolden Çıktı

Kaza, Dereli ilçesine bağlı Pınarlar köyündeki Göksu Travertenleri otoparkında meydana geldi. Volkan K. (35) tarafından park edilmek istenen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten, kullanıma kapalı yürüyüş yoluna düştü.

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5 Kişi Yaralandı, Biri Yoğun Bakımda

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiye müdahale etti. Yaralılar arasında bulunan İrem K. (30)’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilin neden kontrolden çıktığı araştırılıyor.