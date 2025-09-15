Vlcsnap 2025 09 15 02H33M25S575

Arifiye’de Can Alan Kaza

Edinilen bilgilere göre, Arifiye Caddesi üzerinde yabancı uyruklu Mustafa M. (27) idaresindeki bisiklete, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 AAS 885 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Sürücü Aracını Bırakıp Kaçtı

Kaza sonrası otomobil sürücüsü, aracı Sakarya Büyükşehir Terminali’ne götürerek bir tamirhaneye bıraktı ve olay yerinden uzaklaştı.

Sağlık Ekipleri Müdahale Etti Ama…

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa M.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis Çalışma Başlattı

Otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.