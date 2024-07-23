Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobille biçerdöverin çarpışması sonucu, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Hamza S. (20) idaresindeki otomobil, Madalyonlu kavşak yakınlarında Şahin K. yönetimindeki biçerdöverle çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Hacı Ali Y. (19) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hacı Ali Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR