Piyasalarda yatırımcıları yoğun bir hafta bekliyor.

Amerikan Merkez Bankası (Fed), 14 Haziran Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak.

Fed, geçen ayki toplantısında faiz artırımında duraklama sinyali vermişti. Bankanın bu ayki toplantısını pas geçmesi, yüzde 75 ihtimalle fiyatlanıyor. Karar metni ve Başkan Jerome Powell'ın vereceği mesajlar ise gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik.

Fed, daha öce 10 toplantıda toplamda 500 baz puan faiz artırdı. Federal fon oranı da yüzde 5 ila 5,25 ile 16 yılın zirvesine çıktı.

Avrupa Merkez Bankası perşembe günü toplanacak

Avrupa Merkez Bankası ise perşembe günü toplanacak. Bankanın, faiz artırım sürecini 50 baz puanla devam ettirmesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası, en son mayıs ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Banka, temmuz 2022'de başlayan faiz artırım sürecinde, 7 toplantıda 375 baz puanlık faiz artırmıştı. En son IMF'den gelen uyarılar, enflasyonist endişelerin ortadan kalkmadığı ve faiz artırımlarının devam etmesi gerektiği yönünde.

Japonya'nın negatif faiz politikasında normalleşme sinyali bekleniyor

Haftanın son gününde ise Japonya'dan faiz kararı gelecek.

Dünyada negatif faiz uygulayan tek merkez bankası olan ülkede, başkan değişikliği yaşanmıştı. Yeni başkanın, para politikası normalleşmesi yönünde mesajlar vermesi bekleniyor.

Enflasyonda kritik hafta

Gelecek hafta veri gündemi de yoğun...

Almanya, ABD ve Euro Bölgesi'nde mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak.

Nisan ayı enflasyonu, ABD'de yüzde 4,9, Almanya'da yüzde 7,2, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 7 düzeyinde bulunuyordu.

Yurt içinde ise gözler cari denge, işsizlik oranı ve perakende satışlar verilerinde olacak.