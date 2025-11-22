Ticaret Bakanlığı, oyuncak ithalatında güvenlik standartlarını artırmak için yeni bir uygulamayı devreye alıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren, Türkiye’ye ithal edilecek tüm oyuncaklarda üretici ve ithalatçı bilgileri zorunlu olacak.

Etiketi veya ambalajı üzerinde imalatçı adı, marka ve açık adresi bulunmayan ürünler, denetimlerde “işaretleme eksikliği” nedeniyle reddedilecek.

Yeni düzenleme, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği ve Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında TAREKS üzerinden yürütülecek. Bakanlık, son yıllarda piyasada etiket ve üretici bilgisi olmayan çok sayıda oyuncak tespit edilmesinin ardından bu adımı attı.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, üretici bilgilerinin açıkça belirtilmesinin çocuk güvenliği açısından kritik olduğuna dikkat çekti. Kılıç’a göre: