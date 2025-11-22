Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde her yaş grubuna yönelik kültür sanat faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor.

Miniklerin hafta sonlarını hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesi amacıyla düzenlenen özel programlar, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 23 Kasım Pazar günü çocuklar için çevre temalı keyifli bir tiyatro gösterisini sahneye taşıyacak.

“Geri Dönüşüm Ormanı” adlı tiyatro oyunu, 13.00 ve 15.00 saatlerinde iki ayrı seansla perdelerini açacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek gösteri, çocuklara hem eğlence dolu anlar sunacak hem de önemli çevre mesajları verecek.

Renkli karakterler, eğlenceli sahne tasarımları ve etkileyici kurgusuyla dikkat çeken oyun; geri dönüşümün önemi, çevre bilinci, doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek gibi pek çok konuyu ele alacak. Çocukların erken yaşta çevre farkındalığı kazanmasına katkı sunmayı hedefleyen oyun, minik izleyicilere eğitici olduğu kadar keyifli bir deneyim yaşatacak.