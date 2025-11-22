Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetlerini her yaş grubuna ulaştırmak amacıyla sürdürdüğü etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Yıl boyunca düzenlediği söyleşiler, konserler ve atölye çalışmalarının yanı sıra çocuklara yönelik programlarıyla da dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, minik izleyicileri bu kez sürükleyici bir tiyatro oyunu ile buluşturacak.

Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Afşin ve Göksun’da büyük ilgi gören “Ronnie – Göldeki Fısıltı” adlı çocuk tiyatrosu şimdi de şehir merkezindeki çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

Oyun, 22 Kasım Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde iki ayrı seansla sahnelenecek. 13.00 ve 15.00 saatlerinde perdelerini açacak gösteri, çocuklara keyifli bir hafta sonu yaşatacak.

Doğa bilinci, arkadaşlık ve dayanışma temalarını merkeze alan “Ronnie – Göldeki Fısıltı”, interaktif yapısı, canlı karakterleri ve renkli sahne tasarımıyla çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak.

Özellikle 7 – 10 yaş aralığındaki çocukların çevre farkındalığı ve empati becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan tiyatro oyunu, aynı zamanda çocukların sosyal yönünü güçlendirmeye de destek olacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, oyunun ücretsiz olarak sahneleneceği belirtilerek tüm çocuklar ve aileleri gösteriye davet edildi.