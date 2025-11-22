İŞKUR’un ekim ayı verilerine göre istihdam piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Ay boyunca 133 bin 522 kişi işe yerleştirildi. Bu yerleştirmelerin 80 bin 129’u erkek, 53 bin 393’ü kadın çalışanlardan oluştu. Yılın son çeyreğine yaklaşılırken istihdamdaki artış dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

10 Ayda 1,3 Milyon Kişi İşe Yerleşti

Ocak–Ekim döneminde İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 298 bin 953 kişi yeni işine kavuştu. Sektör bazında imalat, işe yerleştirmede zirvede yer alırken; hizmet, perakende ve turizm alanları istihdamın sürükleyici gücü oldu.

Açık İş Sayısı 2 Milyonu Aştı

Ekim ayında işverenler tarafından bildirilen açık iş sayısı 212 bin 693 olarak kaydedildi. Yılın ilk 10 ayında toplam açık iş sayısı 2 milyon 101 bin 49’a yükseldi. Açık işlerin yüzde 98,7’sini özel sektör oluşturdu.

En fazla açık iş imalat sanayinde bulunurken, hizmet sektöründe de yoğun eleman arayışı sürüyor. İşverenlerin özellikle nitelikli çalışan bulmakta zorlandığı, bazı meslek gruplarında ciddi açık oluştuğu rapora yansıdı.

İŞKUR’a Göre En Çok Aranan Meslekler

Turizm ve Otelcilik Elemanı: 78.006 açık iş

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 71.413 açık iş

Reyon Görevlisi: 51.211 açık iş

Servis Elemanı (Garson): 50.173 açık iş

Güvenlik Görevlisi: 41.362 açık iş

Market Elemanı: 37.024 açık iş

Satış Elemanı/Danışmanı: 36.645 açık iş

Konfeksiyon İşçisi: 33.434 açık iş

Türkiye’de iş gücü piyasasında hem istihdam hem de açık iş tarafında güçlü hareketlilik devam ederken, birçok sektörde işverenler aktif olarak personel arayışını sürdürüyor.