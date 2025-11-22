Müsabakanın ilk yarısı 43-36 Kipaş İstiklal Basketbol’un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda hücum ritmini artıran Kahramanmaraş ekibi, özellikle üçüncü periyotta yakaladığı farkla kontrolü tamamen eline aldı.

Karşılaşmayı 85-68 kazanan Kipaş İstiklal Basketbol, ligde çıkışa geçerken; bu galibiyette sakatlıktan dönen oyuncularında payı dikkat çekti.

Bu kritik deplasman zaferi, Kipaş İstiklal Basketbol’un ligdeki çıkışını sürdürmesi adına büyük önem taşıyor. Ayrıca maçta etkili performans sergileyen ve sakatlıktan dönen oyuncuların katkısı da dikkat çekti.

Takımın hem hücum hem savunma yönünde daha dengeli bir yapıya kavuştuğu görülürken, bu galibiyet taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.