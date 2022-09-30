Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Hak-İş) bağlı öz sağlık ve sosyal hizmet işçileri Sendikası’nın (öz sağlık-iş) Kahramanmaraş şubesi 1. olağan Genel Kurulu’na Genel Başkan devlet Sert ve Genel Başkan yardımcıları Adem Yavuz, Mustafa Özüpek, Remzi Karataş ve Süleyman Doğan’ın yanı sıra Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, sendikanın Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri, bazı sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetici ve idarecileri, çeşitli STK temsilcileri katıldı.

Genel Başkan Devlet Sert yaptığı açıklamada Öz Sağlık-İş Sendikası’nın Sivil Toplum Örgütleri içinde model, yaptığı çalışmalar ve gerçekleştirdiği faaliyetler açısından da çalışma hayatına yön veren bir sendika olduğunu söyledi.

Yapılan seçimlerde güven tazeleyen Arifoğlu yaptığı açıklamada her zaman üyelerinin yanında ve destekçisi olduklarını ifade etti.