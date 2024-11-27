Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak ve yeni beceriler edinmelerine olanak sağlamak amacıyla düzenlediği atölye çalışmalarını başlattı. Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen Ebru, Bilgisayar ve Terzilik atölyeleri, katılımcılarıyla buluştu. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyeler, özel gereksinimli bireylerin hem sosyal çevrelerini genişletmelerini hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor. Ebru sanatından temel bilgisayar becerilerine, terzilikten el işlerine kadar farklı alanlarda verilen eğitimler, kursiyerlerin ilgi ve yeteneklerine göre şekillendiriliyor.

Kursiyerlerin Ulaşımı Büyükşehir’le Sağlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, kursiyerlerin ulaşım ihtiyaçlarını da düşünerek özel tahsis edilen araçlarla kursiyerlerin Engelsiz Yaşam Merkezi’ne ulaşımını sağlıyor. Bu hizmet sayesinde bireyler, nedeniyle kurslara katılımda zorluk yaşamıyor ve eğitim süreçlerinden en verimli şekilde faydalanabiliyor.

Kursiyerler Memnuniyetini Belirtti

Katılımcılar, kursların hem eğitici hem de keyifli olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki kursların kendilerine özgüven kazandırdığını ifade eden kursiyerler, bu fırsatın kendileri için büyük bir değer taşıdığını dile getirdi.