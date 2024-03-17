Programa, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı ile Veliler ve öğrenciler katılım sağladı.

Ezanı- ı Şerif’in okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı dualar edildi.

Özel Beyza Okulları Kurucu genel müdür Cevdet kabakçı, katılımcılara Ramazan’ın ülkemizde hayırlara vesile olmasını diliyorum İfadelerini kullandı.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Şehrimiz, Allah'ın izniyle her alanda olduğu gibi eğitimle ilgili de gelişimlerini sürdürmeye devam edecek, sundukları imkanlardan ötürü bu tür okullarımıza da teşekkür ederim," diyerek sözlerini sürdürdü.