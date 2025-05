Onikişubat Belediyesi bünyesindeki Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören down sendromlu öğrenciler ve özel ihtiyaç sahibi öğrenciler, temsili asker uğurlaması ve terhis töreniyle unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Etkinliğin ilk günü geleneksel asker uğurlama ritüellerinden biri olan asker kınası yakılarak başladı. Down sendromlu gençlerin aileleriyle birlikte katıldığı gecede, duygusal anlar yaşandı. Asker kınası sırasında çalınan türküler ve alkışlarla gençlerin sevinci gözlerinden okundu.

Kınaların yakılmasının ardından asker gecesi düzenlendi. Aileler, öğretmenler ve katılımcılar, gece boyunca gençlerin mutluluğuna ortak oldu.

Etkinliğin ikinci günü ise 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen temsili asker terhis töreniyle devam etti. Asker üniformaları giyen down sendromlu öğrenciler, askerlerin eşliğinde yemin etti.

Tören alanında büyük bir coşku ve gurur hâkimdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, sembolik olarak bir günlük askerlik görevlerini tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in Elinden terhis belgelerini aldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, özel ihtiyaç sahibi bireylerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Başkan Toptaş, “Down sendromlu evlatlarımızın bu anlamlı gününde onların sevincini, gururunu ve heyecanını hep birlikte paylaştık. Bu yavrularımız bizim gönlümüzün askerleri. Onların hayata daha güçlü tutunmaları için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Özel eğitim öğrencilerimizin mutlu olması, ailelerinin yanında olduğumuzu hissetmesi bizim için en kıymetli sonuçtur. Onikişubat’ta engelsiz bir yaşam için çalışıyoruz ve bu tür etkinliklerle hem bireylerimizin özgüvenini artırıyor hem de toplumsal farkındalığı güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan aileler ise duygularını dile getirerek Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çocuklarının bu özel gününde unutulmaz anılar yaşadıklarını belirten aileler, “Bu mutluluğu bize yaşatan herkese minnettarız. Çocuklarımız için yapılan bu etkinlikler, onların topluma ne kadar değerli bireyler olduğunu bir kez daha gösteriyor,” dedi.

Özel gereksinimli bireylerin eğitim, sosyal yaşam ve istihdam gibi birçok alanda desteklenmesine yönelik projelerini sürdüren Onikişubat Belediyesi, çeşitli etkinliklerle yalnızca bireylere değil, ailelerine de moral ve güç veriyor.

Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile kurulan güçlü iş birliği sayesinde, özel öğrencilerin gelişimine katkı sunuluyor.