Kahramanmaraş’ta özel eğitim ve bakım hizmetleri alanında faaliyet gösterecek olan Özel Deniz Kreş ve Gündüz Bakımevi, düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Mimar Sinan Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan kurumun açılış törenine AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve misafirler, kreşin bölümlerini gezerek yetkililerden detaylı bilgi aldı. Kreş yetkilileri, modern fiziki altyapısı ve nitelikli eğitim programlarıyla bölge çocuklarına ve ailelerine önemli katkılar sunacaklarını ifade etti.

Yeni açılan kreşin, Kahramanmaraş’ta eğitim ve bakım hizmetleri alanında kaliteyi yükseltmesi bekleniyor.