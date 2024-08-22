Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin imar ve inşa çalışmaları kadar sosyal belediyecilik hizmetlerine de önem veriyor. Bu çerçevede, özel gereksinimli vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu artırmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, özel gereksinimli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaç duydukları medikal malzemeleri teslim etmeye devam ediyor.

Son dönemde 11 akülü sandalye, 45 hasta yatağı, 90 manuel tekerlekli sandalye, 5 puset, 5 özel tertibatlı sandalye, 10 yürüteç ve 1 engelli banyo sandalyesi, özel gereksinimli vatandaşlara ulaştırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla iç içe olduğunu vurgulayarak, bu desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Altun, “Özel gereksinimli vatandaşlarımızın sosyal hayata daha fazla katılmalarını önemsiyoruz. Onların taleplerini karşılayarak yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz,” dedi.

Desteklerden faydalanan 10 yaşındaki Nehir Tel, “Önceden arkadaşlarımla oyun oynayamıyordum ama şimdi onlara eşlik edebileceğim,” diye konuştu. Esat Kurt’un babası Cemal Kurt ise, “Bu akülü sandalye ulaşım konusunda bize büyük kolaylık sağlayacak,” ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik hizmetleri, tüm hızıyla devam ediyor.