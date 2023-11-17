Özel Markasi Hastanesi Bünyesindeki Başarılı Hekim Kadrosu Ve Son Teknolojik Cihazlar İle Hem Kahramanmaraş Halkına Hem De Bölgeye Hizmet Vermeye Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Özel Markasi Hastanesi başarılı bir operasyona daha imzasını attı.

Özel Markasi Hastanesi’ne böbrek taşı şikâyetiyle gelen 23 Yaşındaki Vildan Sevmez’in, tek olan böbreğindeki taşlar kapalı yöntemle temizlendi.

Özel Markasi Hastanesi Doktorlarından Üroloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Sünbül, başarılı bir ameliyat ile böbrekte bulunan taşları başarıyla çıkarttı.

Çok riskli bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Sünbül, gerçekleştirilen başarılı ameliyat ve hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Her geçen gün durumu iyiye giden Vildan sevmez ise tek böbrekli olduğu için gittiği hastanelerde ameliyata alınmadığını ve Markasi hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdiğini dile getirdi.