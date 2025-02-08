Başarılı hekim kadrosu ve son teknolojik cihazlarıyla hem Kahramanmaraş halkına hem de bölgeye hizmet veren Özel Markasi Hastanesi, KBB alanındaki hizmetlerini güçlendirdi. Deneyimli bir uzman olan Op. Dr. Hüseyin Öztarakçı, modern tıbbi cihazlar ve güncel tedavi yöntemleriyle hastalara şifa sunacak.

Hastane yönetimi, Op. Dr. Öztarakçı’nın katılımını memnuniyetle karşıladı ve şu açıklamayı yaptı:

“Hastanemizin kadrosuna değerli hekimimiz Op. Dr. Hüseyin Öztarakçı’yı dâhil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisi, KBB alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesiyle hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunacak. Özel Markasi Hastanesi olarak, hasta memnuniyetini her zaman önceliğimiz olarak görüyor ve bu doğrultuda uzman kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz.”

Op. Dr. Hüseyin Öztarakçı’nın göreve başlaması, Kahramanmaraş ve çevresindeki vatandaşlar için önemli bir sağlık hizmeti sunuyor. KBB rahatsızlıklarıyla ilgili sorun yaşayan hastalar, Özel Markasi Hastanesi'nin iletişim kanalları üzerinden randevu alarak muayene olabilecekler.

Özel Markasi Hastanesi, sağlık hizmetlerinde bölgenin en iyilerinden biri olma yolunda ilerlemeye devam ediyor.