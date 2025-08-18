6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Kahramanmaraş’ın köklü sağlık kuruluşlarından Özel Megapark Hastanesi, yeniden yapılanma sürecini tamamlayarak Markasi Hastanesi yerleşkesinde hizmet vermeye başladı.
Alanında uzman hekim kadrosu, modern tıbbi cihazları ve bölgede sayılı örneği bulunan tüp bebek merkeziyle dikkat çeken hastane, Kahramanmaraş ve çevre illere sağlık hizmeti sunmayı sürdürecek.
Başhekim Dr. Ali Ünsal, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Megapark Hastanesi, bölgedeki özel hastanecilik anlayışının öncülerinden biri olarak yeniden hizmete başlamıştır. Halkımızın güvenilir sağlık adresi olmaya devam edeceğiz.”
Yenilenmiş yüzüyle kapılarını açan hastane, bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına çağdaş ve güvenilir çözümler sunmayı hedefliyor.