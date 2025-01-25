Açılışa, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal ve Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan protokol üyeleri, projenin önemine dikkat çekerek, çocukların kaliteli bir eğitim ve bakım hizmetine ulaşmasında bu tür tesislerin rolünü vurguladı. Bakımevi, modern donanımı ve güvenli ortamıyla ailelerin çocuklarını huzurla emanet edebileceği bir merkez olarak hizmet verecek.

Şehit Hakan Akdere’nin aziz hatırasını yaşatacak olan bakımevi, bölge halkı için anlamlı bir proje olarak takdir topladı. Açılış töreni, kurdele kesimi ve incelemelerle sona erdi.