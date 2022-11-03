Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Onikişubat ilçesinde Öztürk Mahallesi oldu. Mahalle içerisinde ulaşımı sağlayan 2,5 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki arter, sıcak asfalt uygulamalarıyla yenileniyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak mahallenin ulaşım konforu ve güvenliğinin üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

“Mahallemize Yakışır Bir Yol Oluyor”

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Öztürk Mahalle Muhtarı Mustafa Hançer, “Mahalle içerisinde ulaşımı sağladığımız yolumuz artık mevcut nüfus ve trafik yoğunluğunu kaldıramıyordu. Burası ayrıca Osmaniye’nin Düziçi ilçesine ulaşım sağlayan alternatif bir güzergâh olduğu için yoğun kullanılan bir yol. Yaya ve araç trafiğinde sorunlar yaşıyorduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz yolumuzu yeniliyor. Mahallemize yakışır bir yol oluyor. Mahalle sakinlerimiz de çalışmalardan son derece memnun. Mahallem ve şahsım adına Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.