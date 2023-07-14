Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, hem deprem sürecinde hem de Kurban Bayramı’nda gösterdiği özverili çalışmalarla Onikişubat’ın daha temiz ve daha sağlıklı bir çevreye sahip olmasında büyük emeği olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli saha personelleriyle bir araya geldi.



Zorlu deprem sürecinde ve geride bıraktığımız Kurban Bayramı’nda Onikişubat’ın dört bir tarafında devam eden temizlik hizmetlerini yakından takip eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün şantiyesini ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Başkan Mahçiçek, her fırsatta ‘Onikişubat Belediyesi’nin en değerli personelleri’ olarak nitelendirdiği saha temizlik personelleriyle de bir araya gelerek hem deprem sürecinde hem de Kurban Bayramı’nda çevre sağlığının korunması yönünde gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

