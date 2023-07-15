15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Bir destan olan 15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 şehit ise rahmetle anılıyor.

FETÖ'cü darbecilere karşı vatanını savunan Türk milleti, dünyaya da demokrasi dersi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde geri püskürtülen darbenin yıl dönümünde de Pakistan ve Katar'dan mesaj yayınlandı.

Katar'dan tebrik mesajı

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Emir Temim, Erdoğan'a 15 Temmuz 2016'da düzenlenen başarısız darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla tebrik telgrafı yolladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani de yolladığı mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü tebrik etti.

Pakistan'dan kardeş Türkiye halkına özel mesaj

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Şerif, Twitter'dan Türkçe paylaştığı mesajında, "Pakistan, bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yedinci yıl dönümünü anma törenlerinde kardeş Türkiye halkı ve hükümetiyle birlikte durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kahraman Türk halkının üstün fedakarlıklarını anan Şerif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasi ve temel haklardan yoksun bırakılmaya yönelik alçakça girişimlere yiğitçe direnen şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. 2016'daki bu tarihi ve çığır açıcı gün aynı zamanda kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinamik liderliğine olan sarsılmaz inancı ve derin güveni temsil etmektedir. Bu günün anlamı ulusların birlik, kardeşlik ve derinden bağların gücüyle her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğidir."