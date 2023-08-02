Antalya'nın Kaş ilçesinde beton mikseri, Kalkan Mahallesi'nde liman yolunda yokuştan inerken kontrolden çıkarak park halindeki 11 araca çarpıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonucu beton mikseri ile 11 araçta büyük çapta hasar oluştu. Hurdaya dönen bazı otomobiller kullanılamaz hale geldi.