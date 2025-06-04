2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin en büyük dijital cüzdan platformlarından biri olan Papara, yasadışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğuna devredildi. Bu süreçte binlerce Papara kullanıcısının bakiyesi geçici olarak donduruldu ve hesaplarda inceleme başlatıldı.

Papara Hesaplarında İnceleme: Kullanıcılar Ne Dedi?

Papara, kullanıcılarına gönderdiği e-posta mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın.”

Bu açıklama sonrası birçok kullanıcı, sosyal medyada Papara bakiyem bloke edildi ve Papara hesabım neden askıya alındı? gibi sorularla gündem oluşturdu.

Yasadışı Bahis Soruşturması ve TMSF Müdahalesi

27 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı yasadışı bahis operasyonu kapsamında Papara’nın finansal sistemde “kritik bir rol” oynadığı iddia edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan başvuru üzerine mahkeme kararıyla Papara’ya TMSF kayyumu atandı.

Hesaplar Tek Tek İnceleniyor

Papara, kullanıcılarının işlem geçmişlerini hesap bazlı olarak değerlendirmeye aldı. Bu süreçte:

Hesap hareketleri detaylı şekilde analiz ediliyor.

Şeffaflık ilkesi gereği her kullanıcıya e-posta ile bilgilendirme yapılıyor. Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı İçeriği Görüntüle

İncelemeler tamamlandıktan sonra "temiz" kullanıcı hesapları yeniden aktif hale getirilecek.

Papara İşlem Limitleri Artırıldı (2025)

İnceleme sürecinde kullanıcı mağduriyetini azaltmak için Papara, günlük işlem limitlerini 10.000 TL’ye çıkardı. Yeni limitler şu işlemleri kapsıyor:

✅ Bankadan Papara’ya para yatırma: Günlük 10.000 TL

✅ Papara’dan bankaya para gönderme / ATM’den çekme: Günlük 10.000 TL

✅ Papara Card ile alışveriş ve hesaplar arası transfer: Günlük 10.000 TL

Papara Kullanıcılarına Tavsiyeler