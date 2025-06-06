Papara CEO’su Tutuklanmıştı, Şimdi de Emekli Bir Doktor Gündemde



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Papara soruşturması kapsamında yeni ve dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yasadışı bahis sitelerine finansal kolaylık sağladığı iddiasıyla Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında başlatılan soruşturma derinleşirken, yeni bir isim dosyaya dahil edildi: emekli bir doktor.

Papara CEO’su ve 12 Kişi Daha Tutuklanmıştı

Soruşturmanın ilk aşamasında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı da dahil olmak üzere 13 kişi tutuklanmıştı. Tutuklama gerekçeleri arasında:

7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasadışı Bahis)

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak

Kurulan Örgüte Üye Olmak

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama

suçlamaları yer aldı.

MASAK Raporu Ortaya Çıkardı: On Binlerce Papara Hesabı Kullanıldı

Aktarılan bilgiye göre dosyaya giren MASAK raporu, 2021 ile 2023 yılları arasında yasadışı bahis sitelerinde tam 26.012 farklı Papara hesabının kullanıldığını ortaya koydu.

Bu hesaplardan elde edilen gelirler:

274 farklı banka hesabına aktarıldı

Ardından 5 ayrı kripto para cüzdanına gönderildi

Emekli Doktorun Kripto Cüzdanından 6 Milyon Dolar Çıkışı

Raporda en dikkat çeken detay ise şu oldu:

Emekli doktor Mehmet Eyüp Oğan’a ait olduğu belirlenen bir kripto cüzdandan 6 milyon 31 bin 242 USDT (yaklaşık 6 milyon dolar) çıkışı tespit edildi.

Gözaltına alınan Oğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hâkimliğe çıkarıldı ve tutuklandı.

Avukattan Dikkat Çeken Savunma: “Müvekkilim Hesabını Kullanmadı”

Şüphelinin avukatı Alirıza Dizdar, müvekkilinin hesabının başkaları tarafından kullanıldığını öne sürdü. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkilim 2014 yılından beri Papara kullanmıyor. Kalp hastası, emekli doktordur. Satranç ustası, yelken eğitmenidir. Hesabını kimlerin kullandığı araştırılmalıdır. Asıl suçlular yakalanmadan bu mağduriyet giderilemez.”