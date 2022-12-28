Paris

Paris'in 10. Bölgesi'nde 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle olaydan bir gün sonra Cumhuriyet Meydanı yakınında toplanan terör örgütü PKK destekçileri, şiddet eylemlerine karışmış; çıkan olaylarda 31 Fransız polisi ve 1 gösterici yaralanmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü destekçilerinin, Cumhuriyet Meydanı yakınında Temple Bulvarı'nda zarar verdiği dükkanlar ile eczane, restoran ve veterinerde bu izlerin henüz silinmediği, taşları sökülen kaldırımların onarılmadığı görülüyor.

Olaylar sırasında bulvardaki bir fırının kapısının zarar gördüğü, bir esnafın vitrinine "Vitrine yaslanmayın, kırık" şeklinde uyarı yazısı astığı, bir sigorta şirketinin vitrinine ise terör örgütü PKK'nın ve elebaşının isimlerinin yazıldığı dikkati çekiyor.