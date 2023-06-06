Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen 69 yaşındaki Osman Aydoğuş yönetimindeki otomobil, Gedikler köyü yakınlarında yol kenarına park edilen tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Aydoğuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Park halindeki tıra arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Aydoğuş'un cenazesi, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
56 yaşındaki tır sürücüsü E.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza anı, bölgedeki fabrikanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücü Osman Aydoğuş'un Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden profesör doktor unvanıyla emekli olduğu öğrenildi.