Pazarcık’ta 21 bin dönüm bağ alanına sahip alanın yaklaşık 18 bin dönümündeki ürünler kurutularak sofralara getiriliyor.

Bu kapsamda Pazarcık Belediye Başkanlığınca Yumaklıcerit Mahallesinde bağ bozum şenliği düzenlendi. Şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Burada konuşan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç; tüm beldelerin yaşanabilir hale gelmesi için her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise Yumaklıcerit’in hakkının ödeşilemez olduğuna vurgu yaptı