Pazarcık Devlet Hastanesi Morgu'nda alınan Baran'ın cenazesi, tören için görev yaptığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Burada Türk bayrağına sarılı tabutun başında, annesi Beyaz, babası Ramazan, eşi Öznur, babalarının üniformalarını giyinen oğlu Mustafa ve kızı Zeynep Gökşen ile yakınları gözyaşı döktü.

Saygı duruşunda bulunulması ve Baran'ın özgeçmişi okunması ve edinilen duaların ardından Baran'ın naaşı, cenaze namazı için Ulu Cami'ne getirildi.

Baran, burada kılınan namazın ardından vasiyeti üzerine, 16 yıldır görev yaptığı Pazarcık ilçesindeki kabristana defnedildi.

Törene, Baran'ın yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, kaymakamlar, belediye başkanları ve merhumun silah arkadaşları katıldı.

Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amiri Baran, görevi başındayken rahatsızlanmış, Pazarcık Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.