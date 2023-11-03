Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Beşiktaş Spor Kulübü tarafından Pazarcık’ta hayata geçirilen Beşiktaş İlkokulu’nun açılış programına katıldı. Açılış töreninde; Vali Mükerrem Ünlüer, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile vatandaşlar da yer aldı.

Asrın Felaketinin Etkilerini Azaltmak İçin Yoğun Çaba Gösteriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açılış töreninde yaptığı konuşmada; “Asrın felaketinin etkilerinin unutulmasına bir nebze de olsa katkı sağlayacak bu etkinlikte yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Deprem olduğu andan itibaren Bakanlık personellerimiz ve öğretmenlerimiz hepsi işin bir ucundan tutarak katkı sunmaya çalıştı. Deprem bölgesinde yüzlerce etkinlik yaptık. Burada görev yapan öğretmenlerimizin problemlerini çözmek için de elimizden gelen gayreti gösterdik” cümlelerini kaydetti.

En Büyük Paydaşlarımız Aileler

Yapılan bütün bilimsel çalışmalarda ebeveynlerin eğitime katkısının çok önemli olduğunu aktaran Tekin, “Ailelerimizden eğitim öğretim sürecinde bize paydaş olmalarını istiyoruz. Ailelerin çocuklarına örnek olması, bizim bu konuda alacağımız tedbirler kadar etkili. Bütün akademik çalışmalar, en güzel öğretme metodunun göstererek, yaşayarak öğretmek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bizim önemli paydaşlarımızdan biri aileler” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’a Teşekkür Ediyoruz

Beşiktaş'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Bakan Yusuf Tekin, "Beşiktaş'a hem bu okuldaki emek ve katkısından dolayı hem de Türkiye'deki sportif yeteneklerin keşfedilmesi için verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kulüp başkanlarımızdan bu tür hayır işlerine biraz daha zaman ayırmalarını, kaynak ayırmalarını, emek harcamalarını özellikle istirham ediyorum. Çünkü bizim eğitim ve öğretim sürecimizin, paydaşlarından bir tanesi de sivil toplum örgütleri. Bu anlamda da spor kulüpleri bizim kardeşimiz" diye konuştu.

Beşiktaş Ailesi Olarak Onur Duyuyoruz

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, açılış töreninde yaptığı konuşmada: “Okulumuz hayırlı uğurlu olsun. Eğitimli nesiller yetiştirmek, ülkemizin gelişimine büyük fayda sağlayacaktır. Depremin ardından barınma ihtiyacı kadar eğitim ihtiyacının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Sayın Bakanımızın yardımlarıyla okullarımızı inşa ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Spor faaliyeti yapmanın yanı sıra kamu yararına hizmet etme görevi bulunan bir kurumuz. Her zaman ülkemizin yanındayız. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğretmenlerimizin yetiştirecekleri kıymetli evlatlarla bu ülke ayağa kalkacaktır. Beşiktaş ailesi olarak bu okulları çocuklarımızın hizmetine sunmaktan onur duyuyoruz. Bize okul inşa etme imkânı sağlayan hükümetimize teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti. Açılış konuşmalarının ardından beraberindeki heyetle birlikte Beşiktaş İlkokulu’nda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, okulun Pazarcık’a hayırlı olmasını dileyerek Beşiktaş Spor Kulübü’ne destekleri için teşekkür etti.