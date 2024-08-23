Şehir genelinde ulaşımı iyileştirmek için bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’ta da ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Narlı Bahçelievler Mahallesi’nin en işlek olan arterlerinden Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi’nde yürütülen sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Pazarcık Narlı Bahçelievler Mahallesi’nin en işlek arterlerden Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi’ndeki yaklaşık 1 kilometrelik arterde deforme olan kısımlar sıcak asfaltla yenilenerek ulaşım standardı iyileştirildi. Yenileme çalışmasının tamamlanması ile birlikte cadde, hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha güvenli ve rahat bir kullanım alanı haline geldi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha ulaşılabilir yerleşim yerleri için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Çalışmaların mahalle için önemine değinen Narlı Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mustafa Şaşkara, Sayın Fırat Görgel başkanımız ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi

“Yolumuz daha önce çok bozuktu. Mahallemizin en işlek caddesi. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik. Sağ olsun Fırat Görgel başkanımız da ekiplere talimat verdi ve yolumuz yenilendi. Çok güzel bir çalışma yürütüldü burada. Sayın Fırat Görgel başkanımız ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” diye konuştu. Mahalle esnaflarından Aydın Durkaç, “Araç ve yaya trafiğinde çok sorun yaşıyorduk bu caddede. Şu an dört dörtlük oldu. Asfaltı ve yol çizgisiyle çok güzel oldu yolumuz” dedi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu