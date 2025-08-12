İlçe merkezi ve Narlı Işıklar Kavşağı’nda insanları duygusal yönden etkileyerek para talebinde bulunan dilencilere karşı yapılan müdahalede, zabıta ekipleri harekete geçti.

Yapılan denetimler sırasında yakalanan dilencilere yasal işlem yapıldı.

Pazarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Toplumda yardıma muhtaç kişilere destek olmak elbette önemlidir ancak bazı kişilerin bu durumu kötüye kullanarak vatandaşlarımızı duygusal yönden sömürmesi kabul edilemez.

Zabıta ekiplerimiz ilçemizde bu tür olumsuzlukların önüne geçmek için denetimlerini artıracak” ifadedelerine yer verildi.