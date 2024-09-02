Edinilen bilgilere göre, 34 HVD 178 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın şarampole devrilmesine neden oldu. Taklalar atan araçta, devrilmenin hemen ardından yangın çıktı. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan biri çocuk üç kişi yaralandı.

Kazayı gören çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu