Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ekipler bölgede saha çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, deprem sonrası yaptığı açıklamada durumun yakından takip edildiğini belirtti.

Vali Ünlüer, "Pazarcık ilçemizde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.

AFAD ve Ekipler Sahada

Depremin ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların ekipleri bölgede inceleme çalışmalarına başladı. Yerleşim alanlarında ve kırsal mahallelerde sürdürülen taramalarda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar ihbarının bulunmadığı öğrenildi.

Vatandaşlara Geçmiş Olsun Mesajı

Vali Mükerrem Ünlüer açıklamasında depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de ileterek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.