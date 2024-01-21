Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Pençe Kilit bölgesinde hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TSK "çelikten pençeleri" ile terör inlerini yerle bir etti

MSB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “çelikten pençeleri” ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"