Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde farklı noktalarda çıkan iş yeri yangınları korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangınlar büyümeden kontrol altına alındı.

Ahşap Palet Üretim Tesisinde Yangın

Karaziyaret Mahallesi’nde bulunan bir ahşap palet üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay sırasında binanın eklentisinde bulunan kümes hayvanları ekipler tarafından tek tek kurtarıldı. Yangında yaralanma olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Tarhan Üretim Tesisi Yandı

Bir başka yangın ise Sümer Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tarhan üretim tesisinde meydana geldi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde zarar meydana geldi.

Mezarlık Arkasında İş Yeri Yangını

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mezarlığı arkasında bulunan bir iş yerinde çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Burada da iş yerinde maddi hasar oluştu.

Ortak Nokta: Maddi Hasar

Üç ayrı noktada meydana gelen iş yeri yangınlarında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Yangınların çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.