Peygamberimizin Hz Ali’ye Öğrettiği “Sıkıntı Anında Okunacak Dua” Aşağıdaki Duayı Sıkıntı Anında Okuması Için Hz. Resulullah (Salallahu Aleyhi Ve Alih), Hz. Ali’ye (Aleyhisselam)’A Öğretti:



لا إلهَ إلاّ اللّهُ* الحَلیمُ الْکَبیرُ لا إلهَ إلاّ اللّهُ* العَلیّ الْعَظیمُ سُبْحانَ اللّهِ* وَتَبارَکَ اللّهُ* ربُّ السّماواتِ السّبْعِ وَرَبُ*الْعَرْشِ*الْعَظیمِ وَالْحَمْدُ ِللّهِ* رَبِّ الْعالَمینَ

Okunuşu : “La Ilahe Illellahu’l Helim’ul Kebir,

Peygamberimizin Hz Ali’ye Öğrettiği “Sıkıntı Anında Okunacak Dua” Aşağıdaki Duayı Sıkıntı Anında Okuması Için Hz. Resulullah (Salallahu Aleyhi Ve Alih),



Hz. Ali’ye (Aleyhisselam)’A Öğretti:

لا إلهَ إلاّ اللّهُ* الحَلیمُ الْکَبیرُ لا إلهَ إلاّ اللّهُ* العَلیّ الْعَظیمُ سُبْحانَ اللّهِ* وَتَبارَکَ اللّهُ* ربُّ السّماواتِ السّبْعِ وَرَبُ*الْعَرْشِ*الْعَظیمِ وَالْحَمْدُ ِللّهِ* رَبِّ الْعالَمینَ

Okunuşu :

“La Ilahe Illellahu’l Helim’ul Kebir, La Ilahe Illellahu’l Aliyyu’l Azim. Subhenallai Ve Teberakellahu Rebbus Semavatis Seb’i Ve Rebbu’l Arş’il Azim, Ve’l Hemdu Lillahi Rabb’il Alemin”Anlamı :



‘Yüce ve helim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Yüce ve azim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yedi kat arşın sahibi olan Allah pak ve münezzehtir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.’ Kaynak: (Ed-De’evat S. 50)