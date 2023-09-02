Çikolatanın sanata dönüştüğü yer, Chocolabs Kahramanmaraş, müşterilerine yeniden piazza şubesinde hizmet vermeye başladı.

Açık ve kapalı oturum alanı ile müşterilerini ağırlayan chocolabs vatandaşlara eşsiz çikolata deneyimi sunuyor.

Chocolabs İşletmecisi Ali Ömer Başkan, verilen hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasının devamında Ali Ömer Başkan, başkonuş yaylası tesislerine de bir şube kazandırdıklarını söyleyerek desteklerinden dolayı Türes Kahramanmaraş Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’a teşekkür etti.