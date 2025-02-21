Kahramanmaraş Fırıncılar ve Unlu Mamülleri İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası, artan maliyetler nedeniyle pide ve lahmacun fiyatlarına yeni bir güncelleme yaptı. 18 Şubat 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeye göre, pide ekmeği ve lahmacun pişirme ücretlerinde fiyat artışı yaşandı.

18 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi şöyle:

1 kg Pide Ekmeği: 65 TL

1 Adet Lahmacun Pişirme Ücreti: 7,50 TL

1 Adet Etli Pide Pişirme Ücreti: 25 TL

Ev ve İşyerlerine Servis Ücreti: 40 TL

Fırıncılar Odası yetkilileri, fiyat artışlarının temel sebebinin yükselen maliyetler olduğunu belirtti. Son dönemde un, maya ve enerji fiyatlarının yanı sıra işçilik giderlerinde de önemli artışlar yaşandığı ifade edilirken, sektörün sürdürülebilirliği için bu zamların zorunlu olduğu vurgulandı.