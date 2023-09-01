Fed'in faiz artırımlarını erteleyebileceğini öne sürülüyor. Bu gelişmeyle birlikte altın tarafında güçlenme oldu.

Ons Altın son bir ayın en yüksek seviyesine doğru yükselişe geçti.

Ons altın güne 1942 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1942 dolar en yüksek de 1947 dolar seviyesi görüldü.

Gram Altın güne 1667 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1664 lira, en yüksek de 1674 lira seviyesini gördü.

Uzmanlar önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının yukarı yönlü ivmesinin daha da artabileceğine dikkat çekiyor.