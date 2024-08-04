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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut'un, Avusturya'da örgütün uzantısı pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, eylem ve etkinlikleri organize ettiği belirlendi.
Terörist Korkut, gözaltı sürecinin dolmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR