Plastik kaynaklı atık kirliliğini azaltmak ve Sıfır Atık hedeflerine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’de plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirilmişti. Tek kullanımlık poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanlarının teşvik edilmesiyle hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli kazanımlar elde edildi.

Thumbs B C B26C3Cea4667F0D6682790A6Daf42Fb5

2026 Plastik Poşet Ücreti Açıklandı

Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla, ilgili kamu kurumları ile sektör temsilcilerinin katılımıyla Ambalaj Komisyonu – Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2026 yılı için plastik poşet taban ücretinin adet başına vergiler dahil 1 TL olması kararlaştırıldı.

Alınan karar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Karın kayganlaştırdığı yolda kaza yapan otomobillerdeki 5 kişi yaralandı
Karın kayganlaştırdığı yolda kaza yapan otomobillerdeki 5 kişi yaralandı
İçeriği Görüntüle

1735373975376 Os

Uygulamanın Çevreye Katkısı Büyük Oldu

Ücretli poşet uygulamasının başladığı 2019 yılından 2025’in ilk 9 ayına kadar geçen sürede, plastik poşet kullanımında ciddi bir düşüş yaşandı. Resmi verilere göre bu dönemde 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi.

8B2D5636 54B7 4327 B990 9D15B0B4A2Cf

Sıfır Atık Hedefi Güçleniyor

Yetkililer, plastik poşet ücretinin caydırıcı etkisi sayesinde çevre bilincinin arttığını, çok kullanımlık çanta kullanımının yaygınlaştığını ve bu uygulamanın sürdürülebilir çevre politikalarının önemli bir parçası olduğunu vurguluyor.

2026 yılında da devam edecek olan bu uygulama ile plastik atıkların azaltılması ve doğal kaynakların korunması hedefleniyor.