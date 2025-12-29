Plastik kaynaklı atık kirliliğini azaltmak ve Sıfır Atık hedeflerine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’de plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirilmişti. Tek kullanımlık poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanlarının teşvik edilmesiyle hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli kazanımlar elde edildi.

2026 Plastik Poşet Ücreti Açıklandı

Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla, ilgili kamu kurumları ile sektör temsilcilerinin katılımıyla Ambalaj Komisyonu – Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2026 yılı için plastik poşet taban ücretinin adet başına vergiler dahil 1 TL olması kararlaştırıldı.

Alınan karar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Uygulamanın Çevreye Katkısı Büyük Oldu

Ücretli poşet uygulamasının başladığı 2019 yılından 2025’in ilk 9 ayına kadar geçen sürede, plastik poşet kullanımında ciddi bir düşüş yaşandı. Resmi verilere göre bu dönemde 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi.

Sıfır Atık Hedefi Güçleniyor

Yetkililer, plastik poşet ücretinin caydırıcı etkisi sayesinde çevre bilincinin arttığını, çok kullanımlık çanta kullanımının yaygınlaştığını ve bu uygulamanın sürdürülebilir çevre politikalarının önemli bir parçası olduğunu vurguluyor.

2026 yılında da devam edecek olan bu uygulama ile plastik atıkların azaltılması ve doğal kaynakların korunması hedefleniyor.