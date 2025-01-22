Şehrin “Gelin Rekortmeni” unvanına sahip firma, yeni yılda çiftlerin en özel günlerini taçlandırmak için birbirinden kapsamlı hizmetler sunuyor.

Kampanya kapsamında gelinlik, kınalık, bindallı, saç ve türban tasarımı, porselen makyaj, taç, duvak gibi pek çok detay bir arada sunuluyor.

Ayrıca gelin yakınlarına yönelik özel hizmetler de ücretsiz olarak paket dahilinde yer alıyor.

Sınırlı sayıda çift için geçerli olan bu kampanya, düğün hazırlığı yapanlar için kaçırılmayacak bir fırsat. Detaylı bilgi ve rezervasyon için Podyum Gelinlik ile iletişime geçebilirsiniz.

Şehrin gelinlik sektöründeki iddialı markalarından biri olan Podyum Gelinliğin İşletme sahibi Songül Emektar 100 çift için hazırladığı özel fırsat paketlerini Aksu Haber aracılığıyla vatandaşlara duyurdu.