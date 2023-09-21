25 Kasım 2022 tarihinde zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde değişikliğe giden DASK, betonarme yapılar için 1508 TL olan inşaat birim metrekare maliyet tutarını 3 bin 16 TL’ye çıkarttı.

Yapılan bu değişikliğin ardından yaşanan felakette evleri yıkılan ya da ağır hasar alan vatandaşlar ödemelerini güncel tarife üzerinden değil de poliçe tutarı üzerinden aldı.

Bu durumdan şikâyetçi olan Kahramanmaraşlı bir vatandaş mahkemeye başvurarak güncel tutar üzerinden ödemesini almak istedi.

Davayı inceleyen mahkeme emsal nitelikte bir kararı verdikten sonra Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti kesin kararını açıkladı.

Buna göre DASK ödemelerinin yeni tarifeden artırılan limitler esas alınarak yapılması gerekiyor.

Davayı takip eden Kahramanmaraş Barosu Avukatı Murat GÜL konuyla alakalı vatandaşları uyardı.



GÜL, DASK ödemelerinin geçen yılki eski tarifeye göre yapıldığını belirterek, “DASK, hasarlı konut sahiplerine ödemesi gereken tazminatın yarısını ödüyordu, fakat verilen kesin kararla heyet, bunun doğru olmadığına tam ödeme yapılması gerektiğine hükmetmiş oldu” dedi.



“Bilindiği üzere zorunlu deprem sigortası, yani halk arasında bilinen adıyla DASK, depremin olduğu tarihteki, konutun yeniden yapım maliyetini azami limitlere kadar karşılayan bir poliçe türüdür” diyen Av. Murat GÜL, açıklamasını şöyle sürdürdü;



“DASK 25 Kasım 2022 de yeni tarife yayımlanmasına rağmen, ödemelerini eski tarifeden yani, yarı oranında yapmaya devam etmektedir. Ancak sigorta tahkim Komisyonu hakem heyeti verdiği kesin kararında bunun hatalı olduğunu, 6 Şubat’ta meydana gelen depreme 25 Kasım 2022 tarihli güncel tarifenin uygulanması gerektiğini kararlaştırdı. Buna göre azami teminat limiti 320.000 TL’den 640.000 TL’ye yükseltilmiştir.” dedi.

“DASK poliçesinde azami limitler ve metrekare başına ödenecek tazminat miktarları her yıl güncellenir. Bu çerçevede 25 Kasım 2022 tarihinde Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde, yüksek oranda artan inşaat maliyetleri dikkate alınarak bir güncelleme yapılmıştır. Buna göre metrekare başına çarpanlar 1.508 TL’den 3.016 TL’ye, azami teminat ise 320.000 TL’den 640.000 TL’ye yani tam iki katına yükseltilmiştir. Bu tarihten önce konutun yeniden yapım maliyeti brüt metrekare ile 1.508 TL’nin çarpılması sonucunda bulunuyorken, söz konusu güncellemeden sonra 3.016 TL ile çarpılarak hesaplanacaktır.

Bir örnekle açıklamak gerekirse 25 Kasım 2022 tarihi öncesinde 100 metrekare olarak düzenlenen bir poliçede tazminat; 100m2 X 1508₺=150 bin TL civarında hesaplanıyorken, 25 Kasım sonrasında meydana gelen hasarlar için 100m2 X 3016₺= 300 bin TL civarında bir tazminat hesaplanması gerekmektedir. Ancak DASK buna rağmen düşük olan tarife ile yani 1508 TL ile hesaplamaya devam etmektedir. Sigorta Tahkim Komisyonu hakem heyeti kararı bunun yanlış olduğuna hükmetmiştir.” diyen Av.Murat GÜL; “DASKın bundan sonra, bugüne kadar ödeme yaptığı tüm deprem mağdurlarına, daha önce yapmış olduğu tazminat ödemesi ne kadarsa, bir o kadar daha ödeme yapması gerekmektedir, dedi.



Av. Murat GÜL’ün çalışma arkadaşı olan Av. Furkan Tokuç ise şöyle ekledi:

“Depremzedeler aldıkları tazminat kadar daha ödeme alabilirler”

Dolayısıyla depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023’ten önce DASK poliçesi yaptıran deprem mağdurlarının tümünün konutlarının, brüt metrekaresi 1.508 TL ile değil, 3.016 TL ile çarpılması gerekmekte iken, maalesef DASK tarafından 25 Kasım’dan önce poliçe yaptıran vatandaşlara, zeyilname yapılmadığı ve ek prim ödenmediği gerekçesiyle, depremzedenin aleyhine olacak şekilde önceki tarifeye göre hesaplama yapmakta ve alınması gereken tazminatın ancak yarısı depremzedelere ödenmektedir.

Halbuki DASK mevzuatının hiçbir yerinde, ek prim ödenmesi konusunda bir düzenleme yapılmadığı gibi, kurum bu hususta depremzedeyi uyaran bir adımda atmamıştır. Bu nedenle kusurludur. Bu durumda ilk ödemeyi alan sigortalıların DASK’tan aldıkları ilk tazminat kadar daha ödeme almaları söz konusu olacaktır. Bunun için Dask yaptırmış ve özellikle ağır hasarlı konutu olan sigortalılar dilerlerse Dask’a karşı Sigorta Tahkim Komisyonunda ya da genel mahkemelerde dava açabilirler.”