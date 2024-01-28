Sakarya'da TEM Otoyolu'nun Akyazı-Hendek geçişinde İstanbul'dan görevden döndükleri öğrenilen Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen ve adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Hastanede can verdi

Ekiplerce otomobil içerisinde bulunan yaralı polisler C.P., F.D. ve H.B. ilk müdahalelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı polis C.P. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

F.D. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken H.B.'nin taburcu edildiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.