Olay Gaziantep Yolu Uygulama Noktasında Yaşandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu şüphelisi olduğu iddia edilen avukat Ö.C, Gaziantep Yolu Uygulama Noktası’nda polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin kendisine yaklaşmasıyla gaza basan avukat, bir polis memuruna çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Kaçış Sırasında Uyuşturucu Madde Attığı İddia Edildi

Olay anında kaçmaya çalışan avukat Ö.C’nin, çevreye uyuşturucu madde attığı ileri sürüldü. Yaşananların ardından şüpheli gözaltına alındı ve sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı İtiraz Etti

Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakılma kararına itiraz etti. Yeniden gözaltına alınan avukat Ö.C, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.