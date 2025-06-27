Elbistan-Göksun kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, 14 ayrı suçtan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı, sahte kimlikle yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Göksun’da, polis ekiplerinin kontrolünde ilçesinde polise sahte kimlik ibraz eden hükümlü yakalandı.

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbistan-Göksun kara yolunda yol uygulamasında bir aracı durdurdu. Ekipler, araçta bulunan şahsın hareketlerinden şüphelendi.

Şahıs, polise verdiği kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı. Emniyette yapılan parmak izi incelemesinde şahsın 21 suç kaydı olan ve 14 ayrı suçtan 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.