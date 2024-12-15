Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde, aort damar yırtılması teşhisiyle acil ameliyata alınan 61 yaşındaki Mavuş Elma isimli hasta, başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Elbistan’da yaşadığı rahatsızlık sonrası KSÜ’ye sevk edilen ve durumu kritik olan Mavuş Elma, damar yırtığının karmaşıklığı nedeniyle hibrit cerrahi yöntemiyle tedavi edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren KSÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, hastanın beynine giden damarlarda ciddi yırtıklar tespit edildiğini ve bu damarların tamamen değiştirildiğini ifade etti. Ameliyatın ikinci aşamasında ise, anjiyo yöntemiyle kan damarına girilerek aortun kalan kısmı yapay damarla değiştirildi.

Hibrit Cerrahiyle Hayata Tutundu

Hibrit cerrahi yöntemi sayesinde kritik durumda olan hasta için hem cerrahi müdahale hem de anjiyo tekniği aynı anda uygulandı. Bu, sadece yüksek teknolojiye sahip merkezlerde gerçekleştirilebilen bir işlem olarak dikkat çekiyor.

Tedavisinin ardından hızla iyileşen Mavuş Elma, doktorlara ve sağlık ekibine teşekkür ederken, ailesi de KSÜ Hastanesi’ne minnettar olduklarını belirtti.

KSÜ Hastanesi’nin uzman kadrosu, böylesine kompleks bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirerek bölgedeki sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya daha imza atmış oldu.