Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu programda, Milletvekili Köksal, Kahramanmaraş’ta Türk Hava Yolları (THY) yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen ve şehir için büyük önem taşıyan toplantının detaylarını paylaştı. Ayrıca, deprem sonrası şehirde yapılan ve devam eden yatırımlar hakkında kapsamlı bilgiler vererek izleyenleri bilgilendirdi.

Programda, Kahramanmaraş’ın yeniden yapılanma süreci, ekonomik kalkınma projeleri ve şehrin geleceğine dair önemli konular ele alındı. Milletvekili Köksal, Kahramanmaraş halkına yönelik desteklerin devam edeceğini vurgularken, şehrin yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkması için yapılan çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.

Gündem Özel, Kahramanmaraş’ın sorunları ve çözümleri hakkında bilgilendirici bir yayın sunarak izleyicilerden tam not aldı.