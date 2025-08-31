Kahramanmaraş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Valilik tarafından kentteki bir otelde resepsiyon düzenlendi. Programa protokol üyeleri, askeri erkan, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’in, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Programda katılımcılar duygularını aksu haber ile paylaştı.